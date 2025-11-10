На Украине проходят обыски у бывшего главы Минэнерго Галущенко

В Украине НАБУ проводит обыски у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он добавил, что это не все оперативные мероприятия — обыски проходят в государственной корпорации «Энергоатом».

По информации депутата, Галущенко и руководство «Энергоатома» считаются близкими к соратнику президента Украины Владимира Зеленского, Тимуру Миндичу, у которого также проводятся обыски.

В августе сообщалось, что НАБУ изучает деятельность компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго», а также ее возможную связь с Миндичем, совладельцем киностудии «Квартал 95», основанной Зеленским.

До этого стало известно, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР США. По данным «Украинской правды», спецслужбы могли выйти на Миндича через фигуранта дела о коррупции на Одесском припортовом заводе Александра Горбуненко.