На Украине проходят обыски у "кошелька" Зеленского Миндича

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского.

© Соцсети

Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Этот день настал - НАБУ проводит обыски у Миндича", - написал он в Telegram-канале.

Как уточняет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, детективы НАБУ проводят обыски в Киеве. По данным источника издания, Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до обыска.

С лета обострился конфликт между Зеленским и НАБУ, над которым он попытался установить контроль. Имя Миндича в последнее время все чаще звучит на Украине. Его называют "самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом". Ряд украинских аналитиков полагают, что через Миндича проходят основные денежные потоки по большинству коррупционных схем офиса Зеленского, включая оборонные заказы. Предполагается, что в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. В июле в украинских СМИ появились сообщения, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) установили там прослушивающие устройства и сделали записи разговоров, в ходе которых обсуждаются коррупционные схемы. При этом НАБУ и САП до сих пор не подтвердили, но и не опровергли наличие этих записей, которые уже получили название "пленки Миндича".