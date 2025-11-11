Политик из Германии отказался видеть угрозу в лице России

Представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер заявил, что Россия не представляет угрозы для ФРГ. Слова политика приводит TRT Deutsch.

Фронмайер также высказался в защиту поездок представителей его партии в Россию.

«Когда мы совершаем такие поездки, речь идет о сохранении каналов связи открытыми», — сказал он.

Политик назвал ошибочным мнение, что конфликт на Украине можно решить отправкой большого числа оружия Киеву.

Ранее депутат бундестага Райнер Ротфусс рассказал, что партийная делегация «Альтернативы для Германии» прибудет с визитом в Россию с 13 по 16 ноября. Поездка направлена на поддержание двустороннего диалога.