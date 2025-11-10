Делегация «Альтернативы для Германии» приедет в Россию

Делегация от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет находиться в России с визитом 13-16 ноября, поездка направлена на поддержание двустороннего диалога, сообщил депутат Бундестага (парламента ФРГ) от фракции АдГ Райнер Ротфусс.

По его словам, делегация от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) прибудет в Россию с визитом с 13 по 16 ноября, пишет ТАСС.

Ротфусс подтвердил сроки проведения визита и подчеркнул, что поездка направлена на поддержку двустороннего диалога между странами.

«Да, визит пройдет с 13 по 16 ноября», – заявил Ротфусс, отвечая на вопрос о планируемых датах посещения России.

В составе делегации, помимо самого Райнера Ротфусса, в Россию отправятся его коллеги по партии, детали состава делегации не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.

Немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций.

Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность АдГ вызовут рост недовольства внутри Германии.