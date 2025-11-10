В Европе хотят дать решительный ответ Трампу из-за климата

Европейский союз (ЕС) хочет дать решительный ответ из-за действий президента США Дональда Трампа, которые ослабляют позиции стран объединения в климатических переговорах.

© Газета.Ru

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Американцы больше не способны отражать нападки на переговорную позицию богатых стран, что ставит блок в «неудобное» положение. В Белене абсолютно необходимо дать решительный ответ Трампу», — говорится в материале.

В конце октября Трамп заявил, что «выиграл войну с обманом о климатических изменениях» после того, как миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс признал, что ошибался в своих взглядах на эту проблему.

Так он прокомментировал статью Гейтса на сайте Gates Notes, где миллиардер призвал отказаться от попыток предотвратить глобальное потепление и сосредоточиться на борьбе с болезнями и нищетой. По его словам, хотя изменение климата приведет к серьезным последствиям, особенно для беднейших стран, оно «не станет угрозой для существования человечества».