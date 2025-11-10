Что произошло 10 ноября: Битва при Варне и крушение британского крейсера

10 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — битва при Варне и создание Континентальной морской пехоты. Подробности — в материале «Рамблера».

Битва при Варне

Битва при Варне (1444) — поражение объединенных венгерских и польских крестоносцев от Османской империи. Король Владислав, известный как Варненчик, нарушил Сегедский мирный договор, уговоренный кардиналом Чезарини, и возобновил поход. Несмотря на численный перевес турок, крестоносцы имели шанс на победу, но Владислав погиб в бою, пытаясь убить Мурада II, что привело к их полному поражению. Это укрепило позиции Османской империи на Балканах.

Лев Толстой навсегда покинул родной дом

10 ноября (по новому стилю) 1910 года Лев Толстой тайно покинул Ясную Поляну, начав свое последнее путешествие. Официально причиной стал скандал вокруг завещания: Софья Андреевна хотела распоряжаться литературным наследием, но писатель тайно отдал предпочтение дочери Александре. Без четкого плана Толстой отправился через Щекино и Козельск в Оптину пустынь, затем в Шамординский монастырь к сестре Марии. В пути он заболел, и сопровождающие остановились в Астапово. 20 ноября 1910 года Толстой умер, а 22 ноября его похоронили в Ясной Поляне, собрав тысячи людей.

Создание Вторым Континентальным конгрессом Континентальной морской пехоты

10 ноября 1775 года Континентальный конгресс создал Континентальную морскую пехоту. Официально она была сформирована 11 июля 1798 года и носит название United States Marine Corps (USMC). Первое боевое участие морская пехота приняла в Первой берберийской войне. Первой операцией считается десант в Нассау 3 марта 1776 года для захвата пороховых складов, предшествовавший Декларации независимости.

Британский крейсер выбросило штормом на скалы у побережья Испании

10 ноября 1890 года британский крейсер «Serpent» потерпел крушение у берегов Испании. Шторм выбросил корабль на скалы у мыса Финистерре. Корабль затонул. Трагедия произошла 10 числа, и все 173 члена экипажа погибли, кроме одного моряка.

Подписано постановление «О рабочей милиции»

10 ноября 1917 года народный комиссар внутренних дел РСФСР Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». В честь этого события в 1962 году был установлен профессиональный праздник, и вплоть до 2011 года по всей стране отмечали День милиции. В 2011-м милицию переименовали в полицию, и праздник получил новое название — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.