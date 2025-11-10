Трамп помиловал десятки обвиняемых в участии во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании десятков лиц, обвиняемых в причастности к вмешательству в выборы в стране в 2020 году. Об этом сообщил прокурор по вопросам помилований Эд Мартин в социальной сети Х.

По его словам, в этот список вошли бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, отставной руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз другие лица.

При этом прокурор уточнил, что помилование не распространяется на самого президента.

В апреле прошло года большое жюри американского штата Аризона предъявило нескольким сторонникам Трампа обвинения во вмешательстве в выборы 2020 года. Согласно документам, в список попали по меньшей мере 11 человек, включая Джулиани. Им приписываются попытки «отменить поражение» республиканца на выборах.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Сотни человек были арестованы. Эти события стали поводом к попытке импичмента республиканца. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия.