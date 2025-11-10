Германия выдала ордер на арест украинцев по делу о «Северных потоках»

ФРГ в ходе расследования причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки» выдала ордер на арест семи человек, включая

трех представителей спецслужб Украины и четырех водолазов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

По ее информации, команда детективов, которое вела расследование, каждое утро на протяжении трех лет собирались в штаб-квартире федеральной полиции Германии в Потсдаме, недалеко от Берлина.

В начале сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал версию германских следователей, что за подрывами «Северных потоков» стоят украинские диверсанты-любители.

По данным газеты Die Zeit, немецкие следователи подозревают в подрыве семерых граждан Украины, среди них — четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и один человек, чья роль неясна. Якобы подозреваемые сначала въехали в Польшу, используя настоящие украинские паспорта на поддельные имена, а затем приехали в Германию.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. Три из четырех ниток трубопроводов оказались повреждены.