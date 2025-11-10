Белоруссия приостановила выезд литовских грузовиков

Белоруссия временно приостановила выезд со своей территории литовских грузовых машин для их перераспределения по стоянкам.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

"С 09:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 10 ноября в целях организованного перераспределения грузоперевозчиков по местам стоянок выпуск транспорта с литовскими регистрационными знаками из белорусских пунктов пропуска на выезд из Республики Беларусь временно приостанавливается", - заявила пресс-служба пограничного комитета.

В ведомстве отметили, что осуществляют мониторинг ситуации и находятся в постоянной готовности к изменению обстановки.