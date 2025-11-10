Проблемы с электроснабжением не позволяют запустить поезда в метро Харькова. Об этом со ссылкой на заявление коммунального предприятия «Харьковский метрополитен» пишет РИА Новости.

Мэр Харькова Игорь Терехов 8 ноября сообщил о том, что метро и электротранспорт в городе обесточены. По его словам, станции «работают в режиме укрытия», в Харькове наблюдается «ощутимый дефицит электроэнергии».

Сегодня в «Харьковском метрополитене» уточнили, что «в связи с проблемами с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена».

«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Работа наземного транспорта в городе организована с учетом того, что метрополитен временно не перевозит пассажиров», - пояснили в компании.

Напомним, что 8 ноября в Минобороны России сообщили о нанесении массированного удара по «предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу». По данным военного ведомства, удар стал ответом «на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». По информации СМИ, в Харьковской области под обстрел попали Змиевская ТЭС, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.