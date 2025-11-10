Владимир Зеленский использует медийные провокации для отвлечения внимания украинцев от многочисленных неудач на фронте. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Ранее интервью Зеленского изданию Guarduan в Киеве было прервано отключением света якобы из-за перебоев с электроснабжением в стране. Восстановилась подача электричества после включения резервного генератора. Была ли это запланированная акция со стороны украинских властей, издание не уточнило.

Комментируя этот инцидент, Дэвис отметил, что у украинцев нет сил, чтобы «заткнуть дыры», из-за чего ВС РФ продолжают наступать, а бойцы ВСУ «продолжат гибнуть».

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

«И ему важно отвлечь свое население от этого, отсюда весь этот цирк», — сказал подполковник в отставке.

Дэвис считает подобное поведение безнравственным. Он подчеркнул, что Зеленский «забыл, где находится», и пытается всеми силами удержать власть вместо того, чтобы достичь мира.