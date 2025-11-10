«Цирк»: в США резко высказались о выходке Зеленского во время интервью

Никита Бородкин

Владимир Зеленский использует медийные провокации для отвлечения внимания украинцев от многочисленных неудач на фронте. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Ранее интервью Зеленского изданию Guarduan в Киеве было прервано отключением света якобы из-за перебоев с электроснабжением в стране. Восстановилась подача электричества после включения резервного генератора. Была ли это запланированная акция со стороны украинских властей, издание не уточнило.

Комментируя этот инцидент, Дэвис отметил, что у украинцев нет сил, чтобы «заткнуть дыры», из-за чего ВС РФ продолжают наступать, а бойцы ВСУ «продолжат гибнуть».

«И ему важно отвлечь свое население от этого, отсюда весь этот цирк», — сказал подполковник в отставке.

Дэвис считает подобное поведение безнравственным. Он подчеркнул, что Зеленский «забыл, где находится», и пытается всеми силами удержать власть вместо того, чтобы достичь мира.