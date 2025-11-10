Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что европейские лидеры не направляют военные контингенты в Украину, потому что «боятся реакции своих обществ». По его словам, союзники «не хотят участвовать в войне», и это их осознанный выбор.

Зеленский подчеркнул, что к вопросу возможного присутствия европейских войск следует относиться осторожно. Он отметил, что давление на партнёров могло бы привести к потере финансовой и военной поддержки.

Президент также сообщил, что Киев намерен заказать 27 зенитных ракетных комплексов Patriot у американских производителей. Пока же, по его мнению, европейские страны могли бы передать Украине те системы ПВО, которые уже есть на их вооружении.

Отвечая на вопрос, достаточно ли поддержки Украина получает от ЕС и Великобритании, Зеленский заявил, что «этого никогда не бывает достаточно» — помощь можно считать достаточной лишь тогда, когда война закончится.

Согласно плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом в июле, страны НАТО продолжают поставлять Украине вооружение, одновременно обновляя собственные запасы за счёт закупок у американских компаний. Трамп также сообщил о подготовке к отправке в Европу 17 комплексов Patriot.

В начале ноября Германия передала Украине новые системы ПВО, оплачивали которые Дания, Литва и Норвегия. Москва, в свою очередь, заявила, что любая военная поддержка Киева лишь подливает масла в огонь, а Европа проявляет «агрессивный милитаризм», расходуя огромные средства на продолжение конфликта.