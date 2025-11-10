Politico: США передадут европейским правым партии методички против либералов

Американский фонд «Наследие» готовит для европейских правых партий методические материалы, направленные на противодействие прогрессивной политике. Об этом сообщило издание Politico.

США отправят Европе методички с одной целью
© Global Look Press

По данным источника издания, организация, разработавшая политическую программу для второго срока президента США Дональда Трампа, активно сотрудничает с европейскими консервативными движениями. Целью взаимодействия названо распространение практических рекомендаций по противодействию либеральным инициативам.

Как отмечает Politico, в конце октября в Италии прошла конференция европейских правых сил, в которой участвовал вице-президент фонда по внутренней политике Роджер Северино. Кроме того, представители «Наследия» провели встречи с членами правых партий в Венгрии, Чехии, Испании, Франции, Германии, а также в Брюсселе и Вашингтоне.

Издание указало, что американская сторона стремится укрепить связи с европейскими консерваторами на фоне роста влияния правых движений в ряде стран ЕС.