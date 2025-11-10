Залужный сделал заявление о капитуляции Украины

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для The New York Post заверил, что Киев не согласится на капитуляцию, замаскированную под мирные договоренности.

© Газета.Ru

По его словам, справедливым окончанием конфликта с Россией будет восстановление территориальной целостности и «наказание» Москвы. Кроме того, Киев должен получить гарантии, что «ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы», порассуждал он.

Любой другой исход Залужный посчитал «по меньшей мере предательством» не только украинцев, но и принципов, обеспечивающих «безопасность и свободу». Украина продолжит бороться, указал экс-главком ВСУ.

«Наша сила заключается не только в наших солдатах, но и в четкости нашей цели: мир через победу, а не иллюзию», — написал Залужный.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Владимир Путин также заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.