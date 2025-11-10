Отказ США от поддержки Украины назвали катастрофой для Зеленского

Резкий отказ США от поддержки Украины подкосил президента республики Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Зеленский не ожидал, что его будут «фактически строить», он рассчитывал получить ракеты Tomahawk, но в итоге ничего не получил.

Соскин считает, что шатдаун правительства в США также очень серьезно отражается на Украине. Заморожены даже те поставки, которые были согласованы при бывшем американском президенте США Джо Байдене.

Советник Кучмы назвал ситуацию катастрофической.

В конце декабря телеканал Fox News сообщил, что Трамп пересмотрел свою позицию в отношении поддержки Украины, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников. Из материала канала следует, что тон Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился: от жестких высказываний, направленных на оказание давления на президента России Владимира Путина в прошлом месяце, он перешел к более нейтральной позиции.