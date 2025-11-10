Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США не вывозят установки для запуска Tomahawk из Японии вопреки обещаниям

США так и не вывели из Японии мобильные установки Typhon, предназначенные для запуска крылатых ракет средней дальности (в том числе крылатых ракет Tomahawk), несмотря на обещания после завершения учений в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

Эти комплексы были размещены на авиабазе Ивакуни в рамках совместных учений Resolute Dragon, и японские власти ранее обещали их эвакуировать в течение недели.

Сейчас же они остаются на месте, что вызывает опасение у местных жителей и международных организаций, учитывая возможную угрозу региональной безопасности.

Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 71 украинский БПЛА

За ночь силы ПВО России уничтожили и перехватили 71 украинский БПЛА, в том числе над регионами страны и Черным морем. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, над Брянской, Курской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Тверской, Самарской областями и Крымом было сбито значительное число беспилотников, а также семь — над акваторией Черного моря.

Марочко: ВСУ в боях у ЛНР за неделю потеряли 4,1 тыс. солдат и наемников

За неделю боевых действий у границ Луганской Народной Республики украинская армия потеряла более 4,1 тысячи солдат и наемников, включая иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

Наибольший урон противнику был нанесен в зоне ответственности группировки "Запад", которая действует на направлениях Купянска, Боровского, Краснолиманского и на оккупированном участке ЛНР.

Кроме того, российские силы уничтожили значительное количество вражеской техники и боевых средств, включая 74 единицы бронетехники, 48 орудий, более 300 боевых машин и склады с оружием.

Японский министр получил выговор из-за Курил

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара сделал официальное замечание министру по делам Окинавы и "северных территорий" Хитоси Кикаваде за то, что он назвал южные Курильские острова "заграницей". Об этом сообщает ТАСС.

Его выговор связан с тем, что подобное высказывание могло создать впечатление о признании принадлежности островов России, что противоречит официальной позиции Японии.

В результате Кикавада получил официальное предупреждение от высших чинов правительства за неоднозначное высказывание об островах.

Турция работает над освобождением мирных жителей из туннелей в Газе

Турция предпринимает усилия для организации безопасного выхода около 200 мирных жителей из сектора Газа, застрявших в подземных туннелях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Турецкий представитель заявил, что страна работает над обеспечением безопасного прохода, а также способствует возвращению тела погибшего заложника старшего лейтенанта Хадара Голдина в Израиль.

Кроме того, президент Эрдоган подчеркнул, что Турция передает гуманитарную помощь, включающую еду, медикаменты и другие необходимые товары, для поддержки палестинского региона.