Зеленский объяснил нежелание Европы отправлять войска на Украину

В европейских странах не отправляют войска на Украину из-за страха реакции своего населения, заявил в интервью The Guardian Владимир Зеленский.

«Лидеры боятся своих обществ. Они не хотят быть втянутыми в войну», — сказал Зеленский.

По его мнению, к вопросу европейского военного присутствия на Украине следует подходить «осторожно».

Если бы Киев надавил на союзников, то потерял бы финансовую и военную поддержку, подчеркнул Зеленский.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что Британия может разместить свои войска на Украине в рамках «коалиции желающих».