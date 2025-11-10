Бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Владимира Зеленского могут устранить до Рождества, если он сам не успеет сбежать.

По его словам, всё зависит от того, когда украинский лидер потеряет поддержку националистических групп и олигархов, которые его сейчас окружают. Об этом пишет РИА «Новости».

Уилкерсон предположил, что Зеленский может попытаться скрыться, воспользовавшись своими зарубежными связями и имуществом. Он добавил, что если тот не уйдёт вовремя, его просто ликвидируют.

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов, командующий чеченским спецназом «Ахмат» и соратник Рамзана Кадырова, также высказывал мнение, что Зеленского могут устранить собственные покровители. По его словам, это может произойти уже в ближайшее время.