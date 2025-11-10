В США предсказали возможную ликвидация Зеленского до Рождества

Московский Комсомолециещё 1

Бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Владимира Зеленского могут устранить до Рождества, если он сам не успеет сбежать. 

В США допустили устранение Зеленского до Рождества
© Московский Комсомолец

По его словам, всё зависит от того, когда украинский лидер потеряет поддержку националистических групп и олигархов, которые его сейчас окружают. Об этом пишет РИА «Новости».

Уилкерсон предположил, что Зеленский может попытаться скрыться, воспользовавшись своими зарубежными связями и имуществом. Он добавил, что если тот не уйдёт вовремя, его просто ликвидируют.

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов, командующий чеченским спецназом «Ахмат» и соратник Рамзана Кадырова, также высказывал мнение, что Зеленского могут устранить собственные покровители. По его словам, это может произойти уже в ближайшее время.