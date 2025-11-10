В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах

В Японии разразился дипломатический скандал после заявления министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады, которое было воспринято как косвенное признание российского суверенитета над южными Курильскими островами. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Во время визита на мыс Носаппу в префектуре Хоккайдо Кикавада заявил, что это "самое близкое место к иностранному государству". Фраза вызвала резкую критику, поскольку ее расценили как намек на принадлежность островов России. Генсек кабинета министров Минору Кихара публично сделал министру выговор за "неуместность и двусмысленность" высказывания.

Позже Кикавада принес официальные извинения перед бывшими жителями Курильских островов, пообещав в будущем быть более осторожным в формулировках. Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом обращении к парламенту заявила о намерении заключить мирный договор с Россией для урегулирования территориального спора вокруг Курильских островов.

В Кремле приветствовали это стремление, но подчеркнули, что диалог Москвы и Токио "свернут практически до нуля". В Госдуме рассказали, почему российские власти будут только рады, если первая в истории Японии женщина-премьер сможет уладить многолетний спор. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".