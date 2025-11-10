«Североатлантический альянс сосредоточил значительные силы вдоль границы с Россией, и особое беспокойство Москвы вызывает тот факт, что одним из источников напряженности стала Финляндия», – пишут авторы китайского издания Sohu.

В статье говорится, что не так давно российско-финские отношения отличались дружелюбием. Соседние государства активно взаимодействовали, а жители приграничных регионов регулярно посещали друг друга в целях торговли. Однако, после вступления Финляндии в Североатлантический альянс ситуация кардинально поменялась. Сейчас Хельсинки рассматривает Россию как противника и постоянно совершает провокационные действия, за что и несет последствия.

В Китае отметили, что недавно появилась информация о размещении Россией у границ с Финляндией ракетных комплексов «Искандер» и других видов вооружения.

«Россия нанесла сокрушительный ответный удар, оперативно приняв контрмеры и проведя масштабную подготовку», – отмечают китайские аналитики.

По мнению китайских специалистов, финское руководство допустило серьезную ошибку. Несколько лет назад Финляндия была одним из самых безопасных и стабильных государств, а теперь оказалась втянута в конфликт между крупнейшими мировыми державами, где ей отведена роль незначительного игрока.

Кроме того, страна понесла значительные экономические потери из-за сокращения потока российских туристов и торговли с Россией, что привело к критическому положению приграничных регионов, пишет АБН24.

«Отказ Финляндии от многолетнего нейтралитета и переход к конфронтации с Россией принес финнам серьезные проблемы в сфере безопасности», – заключают китайские эксперты.

