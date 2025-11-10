Токио предполагает рассмотреть приобретение атомных подводных лодок

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что необходимо рассмотреть возможность приобретения для военно-морского флота страны атомных подводных лодок. Об этом сообщает газета "Асахи".

По словам министра, обстановка вокруг Японии становится настолько сложной, что Токио приходится решать, продолжать ли использовать для подводных лодок , как и прежде, дизельное топливо, или же сделать выбор в пользу субмарин с атомным реактором.

Издание напоминает, что в ходе саммита Соединенных Штатов и Южной Кореи 29 октября южнокорейский президент Ли Чжэ Мён обратился к Вашингтону с просьбой разрешить поставки топлива для атомных подводных лодок, сославшись при этом на необходимость противодействия Китаю и Северной Корее. Спустя день президент США Трамп объявил, что одобрил строительство Южной Кореей атомных подводных лодок. 29 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что размещение американского ракетного комплекса "Тифон" на территории Японии представляет собой дестабилизирующий шаг, который создает прямую угрозу безопасности России.