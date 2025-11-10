Юрист обвинил ЕС в двойных стандартах по нарушению воздушного пространства
Страны Европейского союза и НАТО обвиняют и вводят антироссийские санкции из-за якобы нарушений воздушного пространства, полностью игнорируя многочисленные нарушения воздушного пространства Греции со стороны Турции. Об этом заявил бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас, пишет ТАСС.
По его словам, ЕС имеет двойные стандарты. Он напомнил, что Евросоюз принял в отношении России 19 пакетов санкций. Зайас указал на то, что НАТО заявляет о нарушениях Россией воздушного пространства, а РФ это оспаривает.
Ранее Европарламент призвал сбивать российские самолеты в воздушном пространстве ЕС.