Поддержка Украины среди жителей Польши заметно снижается, а количество преступлений на почве ненависти растет. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что солидарность в вопросе помощи Киеву «дает трещину», а мнение противников поддержки Украины все активнее звучит в политических дискуссиях. По данным опросов, готовность поляков помогать украинским беженцам сократилась почти вдвое за месяц — с 94 до 48 процентов.

Согласно статистике, в 2024 году в Польше зарегистрировали 651 преступление на почве ненависти против украинцев, а в 2025 году — 477. При этом часть подобных случаев может оставаться без официальной регистрации, отмечает агентство.

Даже с учетом неполных данных, подчеркивает Bloomberg, в стране усиливаются проявления дискриминации и враждебности по отношению к проживающим в Польше гражданам Украины.

За последние несколько месяцев в республике прошла настоящая волна антиукраинских настроений, в том числе и в правящих верхах. Во многом это также связано с бандеровской идеологией, которая преобладает в украинском государстве и которую его граждане продолжают воспроизводить в Европе. Например, в прошлом месяце новый президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, согласно которому в стране введут уголовную ответственность за распространение соответствующих идей.

Летом власти Польши приняли решение о депортации 18-летней украинки Ангелины после того, как она показала бандеровский флаг на концерте белорусского рэпера Макса Коржа.