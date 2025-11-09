Белый дом поддержит план Сената для предотвращения шатдауна

Администрация президента США Дональда Трампа выразила поддержку плану финансирования американского правительства, предложенному в Сенате США. Об этом сообщил основатель портала Punchbowl Джейк Шерман, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома. Данный шаг направлен на предотвращение возможного шатдауна (приостановки работы правительства) и обеспечение его бесперебойного функционирования.

По информации, предоставленной Джейком Шерманом в социальной сети X, неназванный чиновник администрации президента заявил о готовности поддержать предложенный Сенатом пакет законопроектов.

«Президент с первого дня хотел, чтобы правительство было открыто. Судя по всему, это хороший способ достичь этой цели», - цитирует Шерман слова чиновника.

Эта позиция Белого дома является важным сигналом на фоне продолжающихся переговоров между демократами и республиканцами. Ранее портал Axios сообщал, что демократы в Сенате США продемонстрировали определённую гибкость и готовность принять пакет законопроектов, который может положить конец текущей неопределенности и избежать полномасштабного шатдауна. Поддержка со стороны администрации Трампа, как ожидается, может ускорить процесс принятия этих законодательных инициатив.

Шатдаун правительства в США – это ситуация, когда Конгресс не успевает принять законопроекты о выделении средств для финансирования федеральных органов власти, что приводит к временной приостановке их работы. В период шатдауна многие государственные службы прекращают свою деятельность, за исключением экстренных служб, что может иметь серьёзные экономические и социальные последствия. История США знает немало примеров подобных приостановок работы, каждая из которых вызывала значительный общественный и политический резонанс. В данном случае, готовность Белого дома поддержать компромиссный план Сената свидетельствует о стремлении избежать повторения подобного сценария. Тем не менее шатдаун парализовал военную поддержку американских союзников.