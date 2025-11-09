В резиденции Зеленского пропал свет во время интервью

Президент Украины Владимир Зеленский давал интервью журналисту газеты The Guardian Люку Хардингу в своей резиденции — Мариинском дворце в Киеве. Во время беседы там пропал свет, этот момент попал на видео, опубликованное на YouTube-канале издания.

Зеленский и Хардинг общаются, сидя напротив друг друга. В середине беседы во дворце становится темно, а звук резко ухудшается. «Смотрите... Ну, жизнь», — отреагировал на это украинский лидер. После этого журналист предложил Зеленскому продолжить беседу несмотря на то, что они больше не слышали перевод высказываний друг друга в наушниках.

Затем свет в резиденции вновь появился, и интервью было завершено.

Ранее на фоне сообщений об отключении света в Киеве депутат Верховной Рады Артем Дмитрук иронично напомнил об обещании Зеленского устроить блэкаут в Москве.