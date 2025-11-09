В Чехии призвали постепенно снять украинские флаги со зданий госучреждений

Украинские флаги должны быть постепенно сняты со зданий госучреждений Чехии. Об этом в эфире CNN Prima NEWS заявил первый заместитель председателя выигравшего парламентские выборы в республике движения ANO Карел Гавличек.

Политик претендует на пост главы министерства промышленности и торговли в формирующемся правительстве. Во время интервью у Гавличека поинтересовались, снимет ли он флаг Украины со здания своего будущего места работы.

Он рассказал, что это произойдет, но не в первый же день после его назначения в министерство.

По словам Гавличека, вывешивание украинских флагов после февраля 2022 года было выражением солидарности Чехии с Украиной. Теперь же этот жест, как он полагает, уже теряет свой эффект.

Политик утверждает, что этот жест не будет связан с изменением внешней политики Чехии. Он предложил поддерживать Украину делами, которые будут обозначены договоренностями.

7 ноября спикер парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять висевший на здании три года украинский флаг. Он объяснил, что Чешская Республика должна находиться на первом месте.