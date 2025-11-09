Зеленский заявил, что не боится Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian, что, в отличие от других западных лидеров, не боится своего американского коллеги Дональда Трампа.

Лидер Украины рассказал, что «очень поддерживающий» республику британский король Карл III помог ему выстроить отношения с американским политиком.

«Мы не враги Америке. Мы друзья. Так чего же нам бояться?» — сказал Зеленский.

Он добавил, что Трампа, как и его самого, избрал народ его страны. Этот выбор надо уважать. Президент Украины назвал США «стратегическим партнером на долгие годы», с которым у республики, в отличие от России, есть «общие ценности».

В октябре Трамп во время обеда сделал комплимент Зеленскому по поводу его наряда. Лидер США отметил, что украинский президент «классно выглядит» в пиджаке. Трампу понравилось, что Зеленский «очень стильный».