Гендиректор BBC ушел в отставку после обвинений в фальсификации речи Трампа

Генеральный директор британской телерадиокомпании BBC Тим Дэйви подал в отставку на фоне скандала, связанного с фальсификацией выступления президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила сама вещательная корпорация.

Согласно заявлению BBC, свою должность покинула и руководитель новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что ВВС исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года. По ее словам, корпорация намерено фальсифицировала речь американского лидера во время одного из выступлений, создав впечатление, будто он одобрял беспорядки в Капитолии.

В свой первый день президентства Трамп подписал указ о помиловании порядка 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия. Освобождение помилованных началось в первые часы.

6 января 2021 года сторонники президента США ворвались в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали процедуру официального подведения итогов президентских выборов, на которых побеждал Джо Байден. В результате столкновений несколько человек погибли.