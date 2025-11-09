В МИД Белоруссии рассказали, почему Литва закрыла границу

Литва закрыла границу с Белоруссией из-за того, что республика Прибалтики хочет заработать политические очки на конфликтном потенциале. Об этом заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков телеканалу «Беларусь 1».

© president.gov.by

«Вся эта конфронтация от их безудержного желания заработать на вот этом конфликтном потенциале. То есть заработать политические очки, показав всему Европейскому союзу, что «мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это», — сказал министр, говоря о причинах закрытия границы.

Он отметил, «по-другому никак» прибалтийские страны «себя проявить не могут от слова совсем».

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц, объясняя это появлением в воздушном пространстве страны метеозондов, используемых, по мнению Вильнюса, для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации. В ответ Минск ввел запрет на передвижение по белорусской территории для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше.