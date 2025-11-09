Глава Минобороны Израиля сделал выпад в адрес Эрдогана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет увидеть сектора Газа только в бинокль. Обращение к президенту Турции на турецком языке и иврите Кац опубликовал в социальной сети X.

© Газета.Ru

Слова Каца стали ответом на предложение Эрдогана об участии турецких сил в международном стабилизационном контингенте в секторе Газа.

«Израиль силен и ничего не боится. Газу ты сможешь увидеть только в бинокль», — обратился к турецкому лидеру израильский министр.

При этом Кац назвал «нелепыми» обвинения Израиля в нарушении законов ведения войны и преступлениях против человечности, отметив, что аналогичные обвинения можно предъявить самому турецкому лидеру из-за операции против курдов.

До этого официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян заявил, что Израиль выступает против участия военных из Турции в деятельности создаваемых международных сил по стабилизации в секторе Газа. По мнению Шикли, участие Турции в урегулировании регионального конфликта неприемлемо, учитывая ее поддержку ХАМАС.