Туристы во Вьетнаме жалуются на ядовитых жуков после тайфуна "Калмаэги"

Российские туристы в центральной части Вьетнама жалуются на ядовитых жуков после тайфуна «Калмаэги», пишет SHOT.

© Global look

«Число жуков резко выросло после тайфуна — влажные тёплые условия оказались идеальны для их размножения. К тому же в этой части Вьетнама продолжается сезон дождей, а недавний разгул стихии только увеличил число томкатов», — говорится в публикации.

Telegram-канал сообщает, что насекомые заползают в жилище, ползают по полу и стенам, оставляют сильные ожоги, зуд и волдыри на коже.

Отмечается, что после контакта с жуками у человека ломит суставы, тошнит, может возникнуть лихорадка.

Ранее россиянка рассказала RT о тайфуне во Вьетнаме.

Число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах увеличилось до 224, ещё 109 человек числятся пропавшими без вести.