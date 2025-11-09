На Украине решили эвакуировать несовершеннолетних из Днепропетровской области
Власти Украины решили эвакуировать несовершеннолетних из некоторых населённых пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщили в республиканском Министерстве развития территорий.
«Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями из отдельных населённых пунктов Днепропетровской и Запорожской областей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что тысячи жителей прифронтовых районов Сумской области подписали отказы от эвакуации.
Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Украине придётся задуматься об эвакуации Киева.