На Украине заявили о повреждении первой в стране крупной ТЭС на биомассе

Первая на Украине крупная теплоэлектростанция (ТЭС), работающая на биомассе, получила повреждения в ночь на 9 ноября. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) соучредитель энергооператора Clear Energy Андрей Гриненко.

По его словам, эта ТЭС была построена в 2016 году. Местоположение и мощность станции он не раскрыл. Вместо этого чиновник приложил фотографии объекта, на которых видно, что он серьезно поврежден.

Clear Energy занимается строительством и эксплуатацией объектов альтернативной энергетики на Украине — био-ТЭС, ветряных и солнечных электростанций.

8 ноября в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. Специалисты призвали граждан разумно относиться к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов.

Как утверждает «Центрэнерго», после обстрелов 8 ноября все государственные ТЭС Украины были остановлены.

По словам военкора Коца, во время ночных атак ВС РФ под ударом оказалась почти вся территория левобережной Украины. Тем не менее сообщения о прекращении работы всех государственных ТЭЦ Украины он назвал не заслуживающими доверия.