Лукашенко анонсировал скорые переговоры с США

Белоруссия и США в ближайшее время проведут переговоры. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА в Telegram.

Об этом белорусский лидер сообщил в ходе совещания. Его темой стала ситуация с фурами, застрявшими на границе республики с Литвой после ее закрытия Вильнюсом. По словам Лукашенко, он дал поручение в отношении водителей грузовых автомобилей.

«Я дал указание, чтобы водителей не обижали. Они ни в чем не виноваты. Грузополучатели в Литве тоже ни в чем не виноваты. Пусть обращаются к своим властям в Литве для решения этих вопросов. Поэтому водителей мы доставим прямо в пункт пропуска на границу. Посмотрите, чтобы там не обидели водителей», — отметил белорусский президент.

Он добавил, что Минск готов предоставить водителям фур питание и места в гостиницах.