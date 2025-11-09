Трамп пообещал раздать американцам деньги

Президент США Дональд Трамп пообещал заплатить всем американцам как минимум по $2 тыс. из денег, полученных благодаря введенным им импортным пошлинам. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Накануне в Конгрессе США заявили, что в 2025 финансовом году поступления от тарифных пошлин в американский бюджет составили $195 млрд, что на $118 млрд больше, чем в 2024 финансовом году. Дефицит бюджета США составил порядка $1,809 трлн, что на $8 млрд меньше, чем в 2024 году.

«Дивиденды в размере не менее $2000 долларов на человека (не считая людей с высоким доходом!) будут выплачены каждому», — уточнил Трамп.

Напомним, что августе президент США допустил возможность выплаты дивидендов американским гражданам за счет бюджетных поступлений от введения новых торговых пошлин.

«Многие люди хотели бы, чтобы мы выплатили дивиденды народу нашей страны. Я тоже рассматриваю этот вариант», — отметил глава США.

Трамп уточнил, что он также хочет выделить из поступлений средства на погашение государственного долга.

Ранее сообщалось, что 31 июля Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары из более чем 60 стран. Бразилия, Индия, Китай, Еврокомиссия раскритиковали американскую сторону за этот шаг.

Рейтинг одобрения Трампа резко упал

В дальнейшем, ряду государств в ходе переговоров удалось снизить размер тарифов. В частности, Малайзия и США подписали соглашение о взаимных тарифах, по которому пошлины в отношении малайзийских товаров снижаются с 25% до 19%.