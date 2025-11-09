СМИ: мирный план Трампа по Газе столкнулся с проблемой в реализации
Ни одно из условий мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе не выполнено. Об этом сообщает Bloomberg.
В рамках первой фазы прекращения огня палестинское движение ХАМАС должно было передать всех заложников Израилю в течение 72 часов. Еврейское государство, в свою очередь, пообещало увеличить объем гуманитарной помощи.
«Ни то, ни другое не было сделано: ХАМАС все еще удерживает останки пяти заложников», — говорится в публикации.
Также вопросы возникают с реализацией второго этапа соглашения, который требует разоружения от боевиков палестинского движения.
В районе Рафаха до сих пор существует сеть туннелей ХАМАС, а десятки боевиков остаются за «желтой линией» соприкосновения. Они отказались сдаться и разоружиться, говорится в публикации.
19 октября Израиль нанес удары по военным объектам движения, нарушив объявленное перемирие. В ЦАХАЛ считают, что противник сделал это первым, ударив по израильским военным. ХАМАС все отрицает. По мнению представителей движения, Израиль первым нарушил перемирие, а их бойцы лишь ответили на провокацию.