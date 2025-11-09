Тегеран могут эвакуировать

Иран столкнулся с беспрецедентной засухой, из-за которой могут эвакуировать столицу страны — Тегеран. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Осенью 2025 года почти в половине страны (в 15 из 31 провинции) не было дождя. Уровень осадков называют беспрецедентно низким, приближающимся к минимуму за последние сто лет. Из-за дефицита воды иранские власти ввели отключения воды в ночное время.

Во втором по величине городе Ирана, Мешхеде, запасы воды в снабжающих город четырех плотинах упали до 3%. По словам президента страны Масуда Пезешкиана, если до конца года дождя не будет, Тегеран, возможно, придется эвакуировать, говорится в публикации.

Летом 2025 года засуха произошла в Херсонской области и других южных регионах России, а также в ФРГ. В Германии из-за засухи запретили полив частных садов.

В июне губернатор Вениамин Кондратьев заявлял, что в восьми муниципалитетах Краснодарского края из-за засухи введен режим ЧС. Глава края подчеркивал, что данная мера позволит оперативно оказать адресную поддержку предприятиям, а также сохранить экономику и трудовые коллективы.