Рейтинг одобрения Трампа резко упал

В США резко упали рейтинги одобрения президента Дональда Трампа. Такое серьезное и быстрое падение не переживал никто из недавних лидеров, пишет Economist со ссылкой на опрос YouGov.

Отмечается, что в начале второго срока Трампа общественное мнение о нем разделилось почти поровну. Теперь тех, кто одобряет его работу, меньше тех, кто не одобряет — «чистый рейтинг одобрения составляет минус 18».

«Как только медовый месяц заканчивается, президенты, как правило, быстро теряют популярность. Но ни один из недавних президентов не падал так низко так быстро, как Дональд Трамп», — пишет издание.

Причем у Трампа плохие показатели даже по вопросам, «находящимся в центре его политической платформы». Чистый рейтинг одобрения его работы с иммиграцией составляет минус 7. По инфляции и ценам он составляет минус 33.

Самый большой отход от Трампа произошел среди американцев в возрасте до 30 лет.

Согласно анализу The Economist, каждый штат, за исключением Айдахо, выступил против Трампа. Оклахома «качнулась сильнее всех», с рейтинга плюс 27 до минус 12.