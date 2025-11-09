Болгарский политик Михайлов указал на деморализацию Украины

Для Украины в ближайшее время конфликт может закончится, страна деморализована, ее человеческий потенциал исчерпан. Об этом ТАСС заявил депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.

По его оценкам, Украина "по большей части находится на грани окончания войны".

"Их человеческий потенциал исчерпан, вся страна деморализована", - считает политик.

"Россия может стать победителем в этом конфликте", - добавил он.

При этом Михайлов отметил, что в Болгарии "очень хорошо понимают, что происходит" в Евросоюзе, поскольку страна уже давно входит в его состав. По его мнению, даже если Украина и станет членом сообщества, уровень жизни ее населения "лучше не станет".