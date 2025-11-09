Британия начала расследование из-за закупки авиатехники в России

Власти Британии начали специальное расследование, чтобы установить, был ли нарушен санкционный режим компаниями, которые покупали российскую авиатехнику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую прессу.

По данным торгового министерства, британский бизнес ввез из России товары на 105 млн долларов (данные с января по июнь 2025 года).

Импорт вырос на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом почти половина (47,7 млн долларов) пришлась на российскую авиатехнику.

Британские чиновники хотят выяснить, не нарушают ли данные закупки действующие санкции. Официальный Лондон запрещает приобретение товаров и технологий, которые «могут обеспечить значительные доходы для России».

Представитель британского правительства пригрозил «нарушителям» денежным штрафом и уголовным преследованием.

«Мы призываем компании, которые считают, что они нарушили торговые санкции, уведомить об этом правительство», — отметил чиновник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России.