В Нью-Йорке пытаются предотвратить вторжение нацгвардии Трампа в город

Нью-Йорк готовится к введению Национальной гвардии США в город. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что широкий круг наиболее видных граждан города в течение нескольких недель встречался за кулисами, чтобы спланировать возможность отправки президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорк бойцов нацгврадии или федеральных агентов.

Издание отмечает, что губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, встревоженная возможными действиями американского лидера в ответ на избрание мэром города Зохрана Мамдани, разработала виртуальную военную комнату. Там она провела ряд бесед с представителями правоохранительных органов, чиновниками, бизнесменами и крупными активистами. Таким образом она хочет остановить или, по крайней мере, смягчить любое федеральное вторжение в Нью-Йорк.

4 ноября 34-летний Мамдани победил на выборах главы Нью-Йорка, набрав более 50% голосов. В своей предвыборной программе он обещал поднять налоги для богатых жителей города и резко критиковал действия Израиля в отношении Палестины. Противники Мамдани считают, что он мечтает, чтобы город жил по законам шариата.

Дональд Трамп назвал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета США. При этом глава Белого дома пообещал, что с этой проблемой «разберутся».