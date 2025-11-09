На Западе жестко высказались о помощи Украине
Европейскому союзу (ЕС) следует перестать вооружать Украину и восстановить отношения с Россией.
Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.
Ранее Филиппо призвал прекратить финансировать Украину в ущерб Франции. По его словам, Париж делает это себе в убыток, не имея средств на покупку лекарств и продуктов первой необходимости.
Также Филиппо критиковал план Европейской комиссии (ЕК) по покрытию дефицита финансирования Украины за счет средств, полученных из общего долга Европейского союза (ЕС) и грантов государств-членов объединения.