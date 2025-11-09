Владимир Зеленский за 6,5 лет не принес Украине ничего хорошего. Голосовать за него в случае новых выборов нельзя, это уничтожит республику и народ. Об этом предупредил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

Азаров написал в телеграм-канале, что Зеленский находится у власти 6,5 лет, но не принес Украине ничего хорошего. Если будут назначены выборы, голосовать за него нельзя, это будет означать катастрофу.

«Мне безразлична его лично судьба, но если он останется у власти, это будет означать продолжение разрушения Украины и уничтожение ее народа», — написал Азаров.

По его словам, если люди этого не поймут и вновь выберут Зеленского, то «получат то же самое, что получают на протяжении последних 6,5 лет».

Экс-премьер также напомнил о событиях 2014 года. Он предупреждал, что насильственное смещение законно избранного президента к добру не приведет. Но те, кто стоял на Майдане, не воспринимали разумные доводы и аргументы.