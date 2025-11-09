Глава Киргизии обратился к народу из-за госпереворотов

Президент Киргизии Садыр Жапаров в воскресенье обратился к народу и заявил, что власть больше не даст повода для госпереворотов. Об этом сообщает РИА Новости.

Жапаров обратился к народу, опубликовав пост в соцсетях. Он отметил, что в республике есть «группы с нехорошими намерениями», которые раздувают проблемы и подстрекают людей, надеясь на беспорядки во время выборов. Но переворотов больше не будет, поскольку «прежнего слабого государства уже нет», а народ «уже хорошо знает, кого нужно поддерживать и кто должен находиться у власти».

«Отныне перевороты вы будете видеть только во сне. Мародерство, грабеж, жадное стремление к наживе и попытки, как прежде, ухватить должность и разбогатеть после переворота — все это пусть остается лишь в ваших снах», — заявил Жапаров.

По его словам, среди подстрекателей к путчам есть ранее осужденные крупные коррупционеры, и те, кто мстит за свои «разрушенные теневые схемы».

Жапаров пообещал, что парламентские выборы станут самыми справедливыми в истории страны

В Киргизии ранее произошли три государственных переворота — в 2005, 2010 и 2020 годах.