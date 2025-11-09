Сийярто: саммит РФ и США состоится, если они достигнут соглашения по Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоится, если они достигнут соглашения о том, как прекратить конфликт на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождавший премьер-министра Виктора Орбана в ходе визита в Вашингтон и присутствовавший на его переговорах с Трампом в Белом доме.

Глава МИД считает, что американский лидер твердо намерен продолжать миротворческие усилия, но сказать, когда произойдет его встреча с российским коллегой, пока никто не может.

"Саммит состоится, если будет достигнуто какое-то соглашение, которое приведет к завершению войны, продолжающейся по соседству с нами уже три с половиной года", - сказал Сийярто в воскресной программе радиостанции Kossuth ("Кошут").

Ранее он отмечал, что, по его оценке, подготовка к саммиту в Будапеште "может занять недели и даже месяцы". Министр не видит в этом ничего особенного с учетом того, насколько сложной представляется ситуация вокруг Украины.

Принимая Орбана в Белом доме 7 ноября, Трамп выразил мнение, что главным препятствием для его новой встречи с Путиным является нежелание России прекращать боевые действия на Украине. По его словам, "основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться".

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.