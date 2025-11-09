Европе следует обсудить с Россией контуры архитектуры безопасности на континенте, чтобы избежать колоссальных убытков из-за российских активов, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Financial Times предупредила, что ЕС грозят процентные выплаты в размере до €5,6 млрд в год, если не удастся достичь соглашения по кредитному пакету для Украины в размере €140 млрд, обеспеченному замороженными российскими суверенными активами.

«В качестве альтернативы наши политические лидеры могли бы снять трубку и позвонить в Москву, чтобы достичь взаимоприемлемого соглашения по архитектуре безопасности Европы после холодной войны, как им следовало сделать 30 лет назад», — отметил Дизен.

Подполковник Дэвис: попытки Европы разозлить Россию не остановят ее

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия даст адекватный ответ на любые «разбойничьи действия» Запада в отношении российских активов.