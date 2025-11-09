Европе следует достигнуть соглашение с Россией по безопасности, чтобы избежать гипотетического конфликта. Об этом Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети X, комментируя статью газеты Financial Times (FT) о планах конфисковать российские суверенные активы.

«В качестве альтернативы наши политические лидеры могли бы снять трубку и позвонить в Москву, чтобы достичь взаимоприемлемого соглашения по архитектуре безопасности Европы после холодной войны, как им следовало сделать 30 лет назад», — отметил исследователь.

Ранее FT сообщала, что Европейский союз (ЕС) пытается добиться выделения соглашения по предоставлению кредита Украине, обеспеченному российскими активами.

Ранее в канадском законодательном собрании снова начали рассматривать законопроект S-278, принятие которого даст возможность Оттаве изъять суверенные активы России. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов. По словам дипломата, таким образом Канада изобрела односторонние инструменты, позволяющие ей изымать чужую собственность. Степанов предположил, что Оттава, вероятно, продолжит и далее сверку таких подходов с Брюсселем.