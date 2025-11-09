Президент Колумбии Петро напомнил США легенду о беркуте, кондоре и ягуаре

Президент Колумбии Густаво Петро, выступая на митинге, в качестве предостережения напомнил США легенду о беркуте и кондоре. Видео с мероприятия опубликовала радиокомпания Grupo Fórmula в своем YouTubе-канале. "Предок-ягуар пробудится, если беркут осмелится напасть на кондора. Такова легенда", - заявил Петро. По его словам, применительно к президенту США Дональду Трампу и государственному секретарю Марко Рубио это означает: "будьте осторожны, вы пересекаете Карибское море Освободителей. Будьте осторожны, вы вмешиваетесь в дела родины Боливара". 19 октября президент США Дональд Трамп потребовал от президента Колумбии немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе Вашингтон сделает это "некрасиво". 23 октября Петро заявил, что граждане Колумбии, занимающиеся наркоторговлей, живут в Соединенных Штатах, где используют связи с Трампом для своей работы. Глава Белого дома в свою очередь раскритиковал Петро, назвав его преступником и бандитом.