На Украине раскрыли приведшую к остановке всех государственных ТЭС тактику России

Первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что все государственные теплоэлектростанции (ТЭС) страны остановили работу из-за тактики Вооруженных сил России. Его цитирует Telegram-канал издания «Страна».

По словам Некрасова, ТЭС компании «Центрэнерго» прекратили генерацию электричества после атаки баллистическими ракетами совместно с дронами.

Из-за масштабных разрушений ремонт существенно затруднен, добавил он.

«Есть дефицит мощности, не хватает запчастей», — резюмировал первый замминистра энергетики Украины.

Об остановке всех государственных ТЭС Украины стало известно в субботу, 8 ноября.

Ночью страна пережила самую масштабную с начала специальной военной операции атаку гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По словам президента республики Владимира Зеленского, Вооруженные силы РФ выпустили по Украине минимум 25 баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также более 450 дронов разного типа.

Германия призвала Киев к переговорам после полного отключения ТЭС на Украине

В Киеве из-за отсутствия напряжения произошел транспортный коллапс, в Харькове перестало работать метро, украинская столица погрузилась во тьму, также без света остались Запорожье и Харьков. Кроме того, была остановлена работа всех пограничных пунктов пропуска.