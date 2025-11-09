Украину готовят к новому лидеру и военной диктатуре. С этой целью репутация Владимира Зеленского последовательно уничтожается, один из последних примеров — публикации о его пристрастии к мясорубкам. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах, сообщает РИА Новости.

Источник напомнил о появлении в украинских СМИ архивных интервью с матерью Зеленского. В одном из них она говорила, что её сын в советском детстве обожал играть с мясорубками.

«Увидев подобные публикации, у каждого украинца в голове образуется четкая логическая связь с текущей ситуацией на Украине. И это далеко не случайность», — сказал источник.

По его словам, это доказывает, что кому-то приказали «уничтожить репутацию просроченного президента Украины». На его место готовят нового амбициозного лидера.

«Судя по последним тенденциям, это будет кто-то из бывших или действующих военных, который построит на Украине военную диктатуру, что, собственно, выгодно Западу», — добавил представитель силовых структур.

Ранее психолог объяснил, почему Зеленский любил играть с мясорубкой, вернувшись домой из детского садика.